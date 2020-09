Messi-Barcellona, il comunicato ufficiale: nessuna clausola (Di venerdì 4 settembre 2020) Il padre e agente di Leo, Jorge Messi, è intervenuto con una nota ufficiale: secondo Jorge non ci sarebbe nessuna clausola da 700 milioni Con una nota ufficiale Jorge Messi, padre e agente di Leo Messi, ha voluto fare chiarezza sulla questione della clausola rescissoria da 700 milioni. L’uomo attraverso una nota ha fatto sapere di non accettare la clausola della Liga di 700 milioni, ma che al figlio spetti l’accordo di liberarsi gratuitamente al termine del campionato. L’agente di Messi ha risposto alla nota della Liga del 30 agosto. Secondo lui la clausola di risoluzione da 700 milioni di euro non sarà applicabile nel caso in cui Leo decida di svincolarsi. ... Leggi su bloglive

