Litigano con i vicini e iniziano perseguitarli: una delle vittime si toglie la vita, 3 giffonesi nei guai

Carabinieri di Giffoni Sei Casali in azione, ieri sera: nei confronti di 3 persone, è scattato il divieto di dimora ...

Mostra di Venezia. Greta Thunberg: «Mi pesa fare tutto questo. È troppo per me», quando stava per gettare la spugna

Greta Thunberg è a scuola, pur essendo venerdì. Felpa nera che la copre fino alle mani e trecce d’ordinanza. Alle spalle uno scaffale-libreria in metallo. I dirigenti scolastici svedesi sono molto com ...

Resa Messi: 'Resto al Barcellona, ma volevo andarmene'

"Non sarei mai andato per vie legali con il club della mia vita, quindi resto al Barcellona". Lionel Messi rompe il silenzio e annuncia la sua decisione, resterà in blaugrana fino alla scadenza del su ...

