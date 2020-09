Lionel Messi continuerà a giocare con il Barcellona almeno fino al 30 giugno 2021 (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi ha riferito al giornale spagnolo Diario Gol che rimarrà al Barcellona per un’altra stagione, fino al termine del suo attuale contratto previsto il 30 giugno 2021. Poco più di una settimana fa il capitano argentino del Barcellona aveva Leggi su ilpost

«Resto al Barcellona, mai avrei fatto causa al club della mia vita": in una intervista concessa a Goal Lionel Messi ha annunciato la sua decisione. Resterà in blaugrana fino alla fine del suo contratto ...