Le migliori app per ricostruire il tuo albero genealogico (Di venerdì 4 settembre 2020) Foto PixabayC’è stato un tempo in cui per ricomporre la storia di famiglia, l’unica possibilità era immergersi in polverosi archivi o pagare un esperto in ricerche genealogiche che lo facesse per noi. Ma con l’arrivo di internet abbiamo scoperto, tra le altre cose, la voglia di condividere il filo rosso delle nostre origini e il web si è riempito di reperti utili a comporre alberi genealogici con le radici sparse in tutti e 5 i continenti. Un’operazione che da qualche anno si può fare tranquillamente anche via smartphone, visto che tutti i principali siti di genealogia — Ancestry, FamilySearch e MyHeritage — hanno sviluppato app intuitive, che offrono le stesse funzionalità del web. Ecco le principali. Ancestry (gratis per iPhone e Android) Chiunque si accinga alla semina digitale del suo albero ... Leggi su wired

troppi_omonimi : @sole24ore Più alta letalità e più alta mortalità dell'eurozona, autopsie negate, terapie errate, disastro nelle RS… - ibdi_it : 10 migliori App come iBotta per guadagnare Sconti e ottenere Cash Back - DigitalicMag : Allenarsi con le app del tuo #SmartWatch? Ecco le app che devi scaricare! - stansyoongles : Comunque mary, tommi e marta migliori persone su quest’app, se leggete vvb ???? - ibdi_it : Le 10 migliori App per aiutarti a risparmiare denaro -

Ultime Notizie dalla rete : migliori app Le migliori App gratis uscite ad agosto 2020 selezionate per voi TuttoAndroid.net IFA 2020, Neato Robotics presenta i nuovi aspirapolvere D10, D9 e D8

IFA 2020 a Berlino si sta svolgendo in questi giorni e le aziende principali in campo di tecnologia e innovazione stanno approfittandone per mostrare al mondo i loro nuovi prodotti, ovviamente ogni ca ...

Siracusa, acqua di balneazione: i risultati delle analisi confermano la buona qualità

Dall’inizio della stagione balneare ad oggi i risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di sanità pubblica della Asp di Siracusa confermano la buona qualità delle acque di balneazione della pro ...

IFA 2020 a Berlino si sta svolgendo in questi giorni e le aziende principali in campo di tecnologia e innovazione stanno approfittandone per mostrare al mondo i loro nuovi prodotti, ovviamente ogni ca ...Dall’inizio della stagione balneare ad oggi i risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di sanità pubblica della Asp di Siracusa confermano la buona qualità delle acque di balneazione della pro ...