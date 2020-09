La sindaca di Galeata: “Niente comunione ai bimbi se non fanno il tampone: il parroco è d’accordo” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Niente comunione ai bambini se non fanno il tampone: il parroco è d’accordo”. A comunicarlo su Facebook è Elisa Deo, sindaca di Galeata, paese di poco più di 2.500 anime in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia Romagna, dove al momento sono presenti 7 abitanti positivi al Covid-19 tra cui un minore. Sono invece almeno 26 persone in isolamento e diverse in attesa di esito tampone. “La questione mi preoccupa - spiega Elisa Deo all’Ansa - perché avendo un numero di positivi in aumento è evidente che se si creano occasioni di assembramenti o promiscuità il rischio di contagio non è più potenziale ma reale. E oltre alla funzione religiosa - sottolinea - che verrà ... Leggi su huffingtonpost

