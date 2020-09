La Gismondo non ha più dubbi: "Ecco tutta la verità sul vaccino" (Di venerdì 4 settembre 2020) Valentina Dardari La virologa ha sottolineato che non si può saltare neanche una fase sperimentale: "Deve essere efficace ma anche sicuro" Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze all'ospedale Sacco di Milano, non crede sarà possibile avere un vaccino sicuro entro fine anno. Intervenuta a Radio Anch'io su Rai Radio 1, la virologa ha asserito: “Non credo vaccino sicuro entro l’anno”. Gismondo: "No vaccino sicuro entro l'anno" Ha poi sottolineato che c’è un rischio a questa corsa al vaccino, ed è quello di saltare alcune fasi della sperimentazione per offrire velocemente la l'immunizzazione. Come spiegato dalla Gismondo: "Il ... Leggi su ilgiornale

