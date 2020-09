Juve, ricavi in calo a 570 mln: Exor vede il 2021 in rosso (Di venerdì 4 settembre 2020) ricavi Juventus 2020 – Dovrebbero ammontare a 570,3 milioni di euro i ricavi della Juventus per l’esercizio 2019/2020. Esercizio che il club presieduto da Andrea Agnelli dovrebbe chiudere con una perdita attorno ai 69 milioni di euro. E’ quanto emerge sommando i dati relativi al fatturato del club per il semestre gennaio-giugno 2020, pubblicati nella … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Juve, ricavi in calo a 570 mln: Exor vede il 2021 in rosso: Ricavi Juventus 2020 – Dovrebbero amm… - DLiterno : @andagn @klaustorino Presidente si è accorto, non si vergogna e ancora non si dimette incredibilmente visto che la… - AlexWolf009 : Leggete e cercate di capire cosa vuole diventare la Juve. Sviluppare il marchio ti porta ad aumentare i ricavi e pi… - DLiterno : @pisto_gol Dovresti correggere,l'indebitamento della Juve in rapporto al fatturato è il più alto in Europa,inoltre… - ArrigoFu : @LucaRovisoINTER @pisto_gol nemmeno io volevo fare polemiche, e concordo che fpf sia pagliacciata ma secondo te per… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve ricavi Budget mercato Juventus: tra debiti in crescita e rosa da svecchiare Calcio e Finanza Calciomercato Inter, piano Kantè: due cessioni per accontentare Conte

L'Inter continua a sognare Kantè per il suo centrocampo. Per arrivare al giocatore del Chelsea, Marotta sarebbe disposto a prendere in considerazione due cessioni eccellenti NEWS CALCIOMERCATO INTER – ...

Dall'Atalanta al Pordenone per il salto di qualità: «Vi racconto Mallamo, spalla di Kulusevski»

Era compagno di squadra di Alessandro Bastoni e Dejan Kulusevski, coppia che quest’anno si contenderà lo scudetto con le maglie di Inter e Juventus. È nato come esterno d’attacco del 4-3-3 ma nel temp ...

L'Inter continua a sognare Kantè per il suo centrocampo. Per arrivare al giocatore del Chelsea, Marotta sarebbe disposto a prendere in considerazione due cessioni eccellenti NEWS CALCIOMERCATO INTER – ...Era compagno di squadra di Alessandro Bastoni e Dejan Kulusevski, coppia che quest’anno si contenderà lo scudetto con le maglie di Inter e Juventus. È nato come esterno d’attacco del 4-3-3 ma nel temp ...