Il sindaco di Arzachena dice che ci sono «da 1 a 123 casi per colpa dei turisti» (Di venerdì 4 settembre 2020) «Durante il periodo del lockdown il comune di Arzachena ha registrato un unico contagiato da coronavirus, che è stato ricoverato per quattro mesi e mezzo all’ospedale di Sassari. Oggi (ieri, ndr) il numero dei casi di positività sale a 123, secondo quanto comunicato da Ats». È quanto ha dichiarato il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, in una nota per aggiornare la situazione nella cittadina sarda. LEGGI ANCHE –> Il 59% dei positivi di rientro dalla Sardegna, testati nel Lazio, aveva i sintomi Covid «È il momento di mettere fine alle affermazioni e ai titoli diffamatori e scandalistici sulla Costa Smeralda, su Arzachena e sulla Sardegna additate come focolaio d’Italia e, addirittura, come una maledizione per la diffusione del ... Leggi su giornalettismo

