Halarà, a Marsala sei produttori amici si mettono insieme per creare buoni vini e un metodo che farà scuola (Di venerdì 4 settembre 2020) “Siamo un gruppo di amici che si vuole confrontare, in concreto, su una vigna”. “Halarà in greco vuol dire con calma”. Halarà è un progetto di sei produttori amici, una vigna presa insieme a Marsala; due i vitigni, Catarratto e Parpato, e tre i vini prodotti il primo anno: un bianco ancora nei tini e un rosso e un rosato usciti a maggio sul mercato. Era da tempo che volevo andare da Nino Barraco, produttore di riferimento della zona, noto e stimato per essere stato uno dei primi ad aver iniziato a (ri)lavorare con vitigni autoctoni, con pochi o nulli solfiti aggiunti e rifiutando prodotti sistemici di origine chimica; ma soprattutto conosciuto per i vini buoni. Arrivata la notizia di questo progetto ... Leggi su ilfattoquotidiano

