Gismondo: "Non credo nel vaccino sicuro a fine anno" (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - Il vaccino anti Covid potrebbe arrivare già entro l'anno? "Non credo che ci siano tempi di sicurezza a fine anno". Lo ha detto a Radio Anch'io su Rai Radio 1 Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze all'ospedale Sacco di Milano, confermando che c'è un rischio nella corsa al vaccino "Assolutamente sì". "E' una cosa importante da realizzare - ha aggiunto la virologa - ma è una cosa seria, e non possiamo saltare nessuna delle fasi sperimentali, non possiamo permettercelo. Deve essere ... Leggi su agi

AGI - Il vaccino anti Covid potrebbe arrivare già entro l'anno? "Non credo che ci siano tempi di sicurezza a fine anno". Lo ha detto a Radio Anch’io su Rai Radio 1 Maria Rita Gismondo, direttrice del ...

AGI - Il vaccino anti Covid potrebbe arrivare già entro l'anno? "Non credo che ci siano tempi di sicurezza a fine anno". Lo ha detto a Radio Anch'io su Rai Radio 1 Maria Rita Gismondo, direttrice del ...