Ghiacciaio della Marmolada, bruttissime notizie. Si sta per estinguere (Di venerdì 4 settembre 2020) Una situazione davvero drammatica è emersa dalle ultime misurazioni del Ghiacciaio della Marmolada, condotte dai glaciologi dell’Università di Padova. Il conto alla rovescia è iniziata già molto tempo. Lo scenario negli ultimi anni è peggiorato con l’accelerazione della riduzione del Ghiacciaio. Negli ultimi 70 anni il Ghiacciaio ha perso oltre l’80% del proprio volume, passando dai 95 milioni di metri cubi del 1954 ai 14 milioni attuali. Le rilevazioni sono state effettuate e coordinate da Mauro Varotto, responsabile scientifico del Museo di Geografia dell’Università di Padova. La causa non sono solamente le alte temperature. Secondo quanto osserva dal professor Varotto, il Ghiacciaio ... Leggi su meteogiornale

lifegate : Negli ultimi 70 anni il ghiacciaio della #Marmolada ha perso l'80% del suo volume. - fattoquotidiano : Al ghiacciaio della Marmolada restano “15 anni di vita”: la previsione dell’Università di Padova - Agenzia_Ansa : #Ghiacciaio della #Marmolada, per gli esperti ha davanti 15 anni vita.Per i ricercatori dell'Università di Padova,… - LucaSardo14 : RT @fff_piemonte: ??? Le nostre montagne sono in crisi. Come rileva il CNR, nell'ultimo secolo i #ghiacciai delle #Alpi hanno perso il 50% d… - AlOSr0 : RT @fff_piemonte: ??? Le nostre montagne sono in crisi. Come rileva il CNR, nell'ultimo secolo i #ghiacciai delle #Alpi hanno perso il 50% d… -