Genoa, Faggiano: “Voglio togliere la sfiducia dagli occhi dei giocatori. Perin mi ha detto…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Daniele Faggiano è pronto a riportare al suo posto il Genoa. Il nuovo ds è a lavoro per far vivere una stagione più serena e con un profilo più alto al Grifone. Dopo circa un mese dal suo arrivo, l'ex dirigente del Parma traccia la linea in vista del futuro e lo fa parlando ai microfoni de Il Secolo XIX.Genoa, Faggiano: "Voglio togliere la sfiducia dagli occhi dei giocatori""Voglio togliere la sfiducia dagli occhi dei giocatori", sono queste le prime parole di Faggiano in vista della prossima stagione di Serie A. "Mercato? Non dobbiamo avere fretta né stravolgere la squadra. Ma conto di dare a Maran il ... Leggi su itasportpress

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Genoa: accordo totale per #Perin ?? Il portiere è prossimo al ritorno in rossoblù dalla… - ItaSportPress : Genoa, Faggiano: 'Voglio togliere la sfiducia dagli occhi dei giocatori. Perin mi ha detto...' -… - zuma2007 : #Genoa sono l'unico a pensare che il tanto decantato #Faggiano non stia facendo una beata m....ia ? a due settimane da inizio campionato - 1canalesport : Genoa: Faggiano lavora al grande ritorno di Ranocchia dall'Inter dopo dieci anni - Dalla_SerieA : DS FAGGIANO: “GIOCARCELA CONTRO CHIUNQUE…” - -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Faggiano Genoa, Faggiano e il miracolo Parma: un esempio da replicare Telenord Sorpresa Rincon, non vuole lasciare il Toro e tornare al Genoa

Dopo l’arrivo di Perin al Genoa, il DS Faggiano stava per concludere un altro grande ritorno in rossoblu: quello del “General” Thomas Rincon, partito tre stagioni fa con destinazione Juventus e da un ...

Genoa, ufficialità in arrivo per Perin. E per la difesa piace un giocatore dell'Inter

A confermare la situazione ci ha pensato anche il direttore sportivo del Genoa Faggiano, che ha parlato chiaramente di come la strada sia tracciata, ma senza ancora essere definita del tutto. Queste l ...

Dopo l’arrivo di Perin al Genoa, il DS Faggiano stava per concludere un altro grande ritorno in rossoblu: quello del “General” Thomas Rincon, partito tre stagioni fa con destinazione Juventus e da un ...A confermare la situazione ci ha pensato anche il direttore sportivo del Genoa Faggiano, che ha parlato chiaramente di come la strada sia tracciata, ma senza ancora essere definita del tutto. Queste l ...