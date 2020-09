Finalmente è ufficiale: Havertz al Chelsea (Di venerdì 4 settembre 2020) Finalmente è ufficiale:Kai Havertz è un giocatore del Chelsea. Il talentino classe ’99, proveniente dal Bayern Leverkusen, si trasferisce dunque in Premier, alla corte del tecnico Lampard. Una trattativa piuttosto lunga, tra smentite e non, della quale vi avevamo già parlato ormai diverse settimane fa, confermando l’interesse dei blues nei confronti del gioiellino tedesco. Visualizza questo post su Instagram . . . Welcome to Chelsea, @kaiHavertz29! #HiKai #CFC #Chelsea Un post condiviso da Chelsea FC (@Chelseafc) in data: 4 Set 2020 alle ore 12:00 PDT Foto: Instagram Chelsea L'articolo Finalmente è ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente ufficiale Finalmente è ufficiale, BEA porta per la prima volta Chieri in Serie C - Notizie Torino Cronaca Torino Ora è ufficiale: Gigi Delneri nuovo allenatore del Brescia

Dopo settimane di indiscrezioni e diverse sessioni di allenamento da lui dirette a Torbole, ecco arrivare finalmente l'ufficialità: sarà Gigi Delneri a guidare il Brescia in serie B nella prossima sta ...

Nations League 2020, si parte: Italia con Bosnia e Olanda, calendario e gironi

A distanza di quasi un anno dall’ultima uscita ufficiale, la Nazionale Italiana di calcio scenderà in campo per i primi due incontri della Nations League 2020/2021 contro la Bosnia e l’Olanda. Gli Azz ...

