FEEL THE YARN – THE CONTEST: 3 VINCITORI PER L’11° EDIZIONE (Di venerdì 4 settembre 2020) E’ stata la community del gruppo Facebook “FEEL the YARN – The CONTEST”, composta da studenti, addetti ai lavori, influencer,aziende e YARNs lovers, a decretare i due VINCITORI dell’11a EDIZIONE del Concorso che, dal 2010, mette incontatto giovani designer delle migliori scuole internazionali di moda con aziende del comparto filati creando opportunità di crescita professionale e di sviluppo imprenditoriale. I più di 5500 iscritti al canale social, aperto appositamente all’inizio di giugno scorso, hanno attribuito ai progetti sviluppati da Sara Zanetti del Polimoda di Firenze e Sara Kickmayer dell’Institut Français de la Mode di Parigi, il loro voto grazie ad un sondaggio creato sul gruppo, permettendo così ai due ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : FEEL THE Black Eyed Peas, il nuovo singolo è Feel the beat con Maluma Sky Tg24 TCL Debuts the Company's NXTPAPER Display Technology Along With TCL 10 TABMAX and TCL 10 TABMID Tablets at IFA 2020

BERLIN, Sept. 3, 2020 /PRNewswire/ -- TCL, one of the world's best-selling consumer electronics brands and leading technology companies, is today introducing the company's newest display technology - ...

Arrivals Aspettiamo Tilda Swinton

Madam Blanc nel remake di Suspiria (Venezia 75) Tilda Swinton a Venezia 77 per il Leone alla carriera. Il meritato Leone d’Oro alla carriera che le verrà conferito appare in verità essere solo un punt ...

