Emanuela Folliero, incidente in spiaggia, lo slip si slaccia davanti a tutti [FOTO] (Di venerdì 4 settembre 2020) Emanuela Folliero incanta il popolo del web Nonostante i suoi 55 anni, Emanuela Folliero è in splendida forma. Una dimostrazione la dà lei stessa ogni volta che condivide dei scatti su Instagram in cui mostra il suo fisico. Di recente, l’ex annunciatrice di Rete 4, attraverso un post sul noto social ha lasciato tutti i suoi follower sbigottiti. Il motivo? La professionista che la scorsa stagione televisiva è stata più volte ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, ha condiviso una FOTO molto sensuale. Nello specifico ha fatto vedere ai seguaci più del dovuto scatenando delle reazioni davvero inedite. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. L’ex annunciatrice di Rete 4 slaccia il costume del suo ... Leggi su kontrokultura

mestesso6 : Potrei vendere un rene per vedere un film porno amatoriale con Cristina d’avena o con Emanuela folliero - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Emanuela Folliero mostra come realizzare delle mascherine di stoffa #Pomeriggio5 #rewind -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuela Folliero Emanuela Folliero: l’incredibile bikini a 55 anni Thesocialpost.it Emanuela Folliero, il costume si slaccia: l’incidente bollente in spiaggia diventa virale

La bellissima e autoironica Emanuela Folliero fa il pieno di like con il suo ultimo scatto al mare. La donna è molto apprezzata dal pubblico che la segue con costanza sia in tv che sui social. La cele ...

Emanuela Folliero ha stupito i suoi fan di Instagram con un bikini maliziosamente slacciato: lo scatto al mare della conduttrice Mediaset

Sempre bellissima, nonostante gli anni che passano, Emanuela Folliero ha rinnovato il proprio consenso social con un nuovo post a dir poco stratosferico. Dopo aver ammaliato i telespettatori per tanto ...

La bellissima e autoironica Emanuela Folliero fa il pieno di like con il suo ultimo scatto al mare. La donna è molto apprezzata dal pubblico che la segue con costanza sia in tv che sui social. La cele ...Sempre bellissima, nonostante gli anni che passano, Emanuela Folliero ha rinnovato il proprio consenso social con un nuovo post a dir poco stratosferico. Dopo aver ammaliato i telespettatori per tanto ...