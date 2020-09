Domani inaugurazione allestimento temporaneo ‘Piazza Tevere 2020’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – Domani si inaugurera’ l’allestimento temporaneo “Piazza Tevere 2020”, nell’area tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini resa celebre nel mondo dalle opere dell’artista sudafricano William Kentridge. Si tratta di un’installazione paesaggistico-ambientale nella quale realta’ urbana e natura, acqua e arte, passato e presente convivono e si alimentano a vicenda, creando una “piazza” luogo d’incontro e di cultura, ma anche di discussione sui benefici che la natura puo’ dare alla citta’ per contrastare l’emergenza climatica e sanitaria che stiamo vivendo. Il pubblico potra’ accedere gratuitamente fino al 25 ottobre tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 22. Il venerdi’ e il sabato fino alle ore 24. L’opera e’ stata ... Leggi su romadailynews

SAN MAURO PASCOLI. Gentilissimi, domani, sabato 05 settembre 2020 alle ore 16 a San Mauro Pascoli si terrà l’inaugura ...Domani, sabato 5 settembre, in occasione della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’inaugurazione delle celebrazioni dantesche, sono previste modifiche alla viabilità in al ...