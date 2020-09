Cristina D’Avena mozzafiato in due pezzi (a 56 anni): web ipnotizzato (Di venerdì 4 settembre 2020) Su una cosa non si transige, chiunque canta le canzoni di Cristina D’Avena. Persino i suoi più famelici haters si sono scatenati, almeno una volta, grazie ad una delle sue sigle televisive. Di recente la stella musicale ha realizzato un album reinterpretando gran parte dei suoi lavori e duettando con alcune delle figure più amate della musica italiana. Anche in questo caso, la cantante ha notato quanto i suoi colleghi fossero entusiasti del suo progetto. “Ho alzato il telefono e ho chiesto a sedici colleghi volevano cantare con me le sigle più note dei cartoni animati che ho interpretato dagli anni Ottanta ad oggi. Non solo hanno accettato, ma addirittura avevano delle preferenze. Ad Arisa, per esempio, aveva proposto Memole dolce Memole, ma ha insistito per Magica, magica Emi. L’ho accontentata”, ha ... Leggi su tuttivip

