Coronavirus, primo caso in una scuola a Roma. in Francia chiuse già 100 classi dall’inizio dell’anno scolastico. Oms, “Non ci aspettiamo una vaccinazione diffusa fino alla metà del prossimo anno” – LIVE (Di venerdì 4 settembre 2020) allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia19.00 – Coronavirus, primo caso in una scuola a Roma primo caso di Coronavirus in una scuola della Capitale. Si tratta di un ragazzo iscritto alla Marymount international, in zona Cassia. Tra studenti e insegnanti sarebbero in isolamento sessanta persone. 18.00 – Arturo Lorenzoni, candidato presidente del Centrosinistra in Veneto, positivo al Coronavirus 17.40 – ... Leggi su newsmondo

