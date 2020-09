Coldiretti: con la crisi anche vini e salumi in pegno in cambio di prestiti (Di venerdì 4 settembre 2020) un decreto del Ministero delle Politiche Agricole dà il via libera della misura del 'pegno rotativo' sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta (Dop/Igp) recentemente introdotta dal decreto 'Cura Italia'. ' Leggi su firenzepost

FirenzePost : Coldiretti: con la crisi anche vini e salumi in pegno in cambio di prestiti - BitontoLiveIt : #Bitonto Coldiretti, bene abolizione superticket sanitario, bomba sociale con pensioni al minimo - Ansa_TerraGusto : Secondo @Coldiretti “le tempeste di agosto hanno fatto scattare la richiesta di verifica dello stato di #calamità p… - laVitaCattolica : Montagna presa d'assalto, non sempre con il rispetto dovuto. Si è mossa anche Coldiretti. --- ? La Vita Cattolica s… - Umbria_N_Web : Coldiretti Umbria, danni da fauna selvatica: Incontro con gli agricoltoridi Sellano -