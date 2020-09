Calcio Napoli, De Laurentiis: “Koulibaly al City? Non vogliono parlare con noi” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il presidente del Calcio Napoli nella conferenza di chiusura del ritiro a Castel di Sangro: “Difficile alimentare una trattativa in queste condizioni”. “Koulibaly al City? Loro non vogliono parlare con noi”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis nella conferenza di chiusura del ritiro a Castel di Sangro. Il centrale senegalese è … Leggi su 2anews

Sport_Mediaset : #Napoli, #DeLaurentiis è già furioso: 'Campionato falsato, incompetenti alla #Uefa'. Il presidente del Napoli ha at… - sscnapoli : In occasione della giornata di riposo da parte del Calcio Napoli nel ritiro di Castel di Sangro, la Regione Abruzzo… - Gazzetta_it : VIDEO #Napoli #DeLaurentiis: 'Nazionali? Se un mio giocatore torna con il #Covid, l' #Uefa pagherà' - NCN_it : #MESSI, IMMEDIATA RISPOSTA DE LALIGA: «INTERPRETAZIONE FUORI CONTESTO, LA #CLAUSOLA DA 700 MILIONI È VALIDA» - cn1926it : #Sconcerti: “#DeLaurentiis ha rimpianti sulle grandi cessioni, tanti soldi persi” -