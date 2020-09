Barbara Berlusconi: «Dai media trattamento disumano, non sono untrice» (Di venerdì 4 settembre 2020) «Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l’untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene. Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile». E’ quanto ha detto Barbara Berlusconi, figlia … L'articolo Barbara Berlusconi: «Dai media trattamento disumano, non sono untrice» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

