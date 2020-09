Barça, Messi ammette: "Anno difficile, volevo andare via per nuovi obiettivi" (Di venerdì 4 settembre 2020) (ANSA) - ROMA, 04 SET - "E' stato un Anno molto complicato, ho sofferto molto durante gli allenamenti, nelle partite, nello spogliatoio. Leggi su tuttonapoli

emergenzavvf : #Incendio nella notte in un bar a Cusano di Zoppola (PN). L’intervento dei #vigilidelfuoco ha evitato la propagazio… - LucaBizzarri : La mia proposta per non essere solo. Ci ho lavorato per mesi. Ampliamento del concetto di “fidanzata”: se ti seguo… - ricpuglisi : Social network marketing + Programmazione Neurolinguistica + Cambridge Analytica + idee economiche e politi… - giovhardcore : Sono al bar con una mia amica e gente che non sopporto - Jaki1811 : RT @Sandra09469875: Vado al bar a prendere i pop corn, faccio un giro in centro e ritorno C'è la reklamer #askagüven -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Messi A casa, al bar o al lavoro: la colazione è un rito al quale gli italiani non rinunciano La Repubblica Capri, inaugura il nuovo Grotta Azzurra Gourmet

CAPRI – Sarà inaugurato sabato sera, 5 settembre, alle 18.30 in via Don Giobbe Ruocco 25 il nuovo punto vendita Grotta Azzurra Gourmet. Il nuovo spazio nasce dall’impegno e intraprendenza del titolare ...

Mafia, scarcerato il nipote del boss Gaetano Scotto

Nel febbraio di quest'anno, era finito in carcere in un blitz della Dia, l'imprenditore Antonino Scotto è stato scarcerato sulla base di un provvedimento del tribunale del riesame di Palermo. Non si c ...

CAPRI – Sarà inaugurato sabato sera, 5 settembre, alle 18.30 in via Don Giobbe Ruocco 25 il nuovo punto vendita Grotta Azzurra Gourmet. Il nuovo spazio nasce dall’impegno e intraprendenza del titolare ...Nel febbraio di quest'anno, era finito in carcere in un blitz della Dia, l'imprenditore Antonino Scotto è stato scarcerato sulla base di un provvedimento del tribunale del riesame di Palermo. Non si c ...