Atalanta | Miranchuk | «Sono in una delle squadri migliori d’Europa»

Il neo acquisto dell'Atalanta, Aleksey Miranchuk, si è presentato attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro Aleksey Miranchuk, nuovo giocatore dell'Atalanta, si è presentato attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni: Atalanta – «L'Atalanta è una delle squadre migliori e più interessanti d'Europa: la conoscono tutti, Sono felice di farne parte. Voglio diventarne parte integrante per crescere e vincere titoli. L'ho seguita in Champions, dove è arrivata lontano: tutti ne Sono innamorati per il gioco offensivo, guardarla è un piacere». RUOLO – «Non amo definirmi, penso sia mio ...

