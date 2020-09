Astronomia: la Luna si sta arrugginendo a causa dell’ossigeno terrestre trasportato dal vento solare (Di venerdì 4 settembre 2020) L’ossigeno terrestre potrebbe aver influenzato persino la Luna, causando l’ossidazione di alcuni composti ad alte latitudini. La curiosa ipotesi, descritta in un articolo pubblicato su Science Advances, è stata formulata dagli esperti dell’Hawaii Institute of Geophysics and Planetology (HIGP), e della School of Ocean and Earth Science and Technology (SOEST) presso l’Università’ delle Hawaii a Mnoa, e del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che hanno scoperto la presenza di ematite minerale di ferro ossidato sul nostro satellite. “Superficie e nucleo della Luna – precisa Shuai Li dell’HIGP – sono praticamente privi di ossigeno, e dalle missioni Apollo non sono mai stati riportati campioni di metalli ossidati, per cui il materiale che ... Leggi su meteoweb.eu

