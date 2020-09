Arcuri su Riapertura Scuola: Impossibile Arrivare a Giugno Senza Neanche un Contagio (Di venerdì 4 settembre 2020) Domenico Arcuri, commissario all’emergenza sanitaria, esprime la sua opinione su Riapertura Scuola e contagi. “Non si può certo immaginare che fino a Giugno non ci sarà Neanche uno che si contagia a Scuola” afferma Arcuri. “Noi abbiamo il dovere di riaprire la Scuola col massimo livello di sicurezza possibile, ma qualche ragazzo contagiato ci sarà, basti pensare ai numeri di questi giorni e all’età media dei contagiati” continua. “Non è la fine del mondo, bisogna rintracciarlo subito ed evitare la moltiplicazione del Contagio. Se c’è un contagiato in una classe, la classe, e non l’intera Scuola, va in quarantena, ... Leggi su youreduaction

