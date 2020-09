Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 03/09/2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Si è registrata ieri pomeriggio una nuova puntata di Uomini e Donne. Eccovi tutte le Anticipazioni direttamente dal portale IlVicolodelleNews.it: Come al solito la puntata inizia con Gemma Galgani che ruberà la prima ora e mezza da vera star quale è. La dama ha continuato la sua conoscenza con ‘Mister Lamas‘. Non sono mancati ovviamente gli attacchi di Tina a Gemma (ad un certo punto l’opinionista si è pure messa a sedere tra il pubblico) che nonostante tutto nel corso della puntata si è dimostrata ancora gelosa di Nicola perché sembrava interessato a Valentina, con la dovevano fare un’esterna in settimana ma poi lui si è rifiutato e questo ha dato luogo a battibecchi accesi tra loro due e Gemma di rimando, alla quale il ragazzo ha dato della ridicola per gli atteggiamenti che ha. Sono venute ... Leggi su isaechia

