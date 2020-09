Amici 2020, Maria De Filippi: una star come insegnante (Di venerdì 4 settembre 2020) Maria De Filippi è alla ricerca di una nuova insegnante per la ventesima edizione di Amici. La conduttrice sarebbe vicina all’accordo un grosso nome La nuova stagione di Amici è alle porte. Maria De Filippi è alla ricerca di una nuova insegnate di canto. La conduttrice del talent show – che debutterà tra ottobre e novembre su Canale 5 – sarebbe a un passo dall’ingaggiare la cantante Giorgia. Secondo le ultime indiscrezioni, la storica presentatrice starebbe premendo per la chiusura dell’accordo con la cantante. Le due si stimano reciprocamente, e Giorgia è sempre stata felice di partecipare alla trasmissione Mediaset da ospite. Tante le apparizioni durante i Live per la donna, che fino ad ... Leggi su bloglive

Linkiesta : Tra M5S e PD c'è un idem sentire utile solo per sopravvivenza dell'esecutivo. Ma davvero i dem possono pensare di c… - ilfoglio_it : “Da solo valgo il 10 per cento”. Luigi Di Maio confessa agli amici d’avere un piano: se le regionali vanno male… -… - SerieA : Compagni e amici da una vita, rivali in panchina. ???? Quando ci sarà il primo confronto tra @Pirlo_official e Gattus… - IICColonia : Cari Amici, sottoponiamo alla vostra attenzione il Festival Essenziale di danza di Essen del 2 ottobre, coorganizza… - AnsaPuglia : Turista distrugge fonte battesimale Gallipoli,denunciato. Diciannovenne era con gruppo amici, identificato grazie a… -