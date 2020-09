Amichevoli Roma 2020: calendario, programma, orari e tv (Di venerdì 4 settembre 2020) La Roma si prepara ad una nuova stagione. Nuovo presidente (Dan Friedkin) e nuove ambizioni dopo il quinto posto della scorsa stagione degli uomini di Fonseca. Per la formazione capitolina nessun ritiro in montagna e preparazione a Trigoria che il 5 settembre ospiterà anche l’amichevole contro il Benevento. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco delle partite, con gli approfondimenti, le pagelle e le parole dei protagonisti. calendario Sabato 5 settembre Ore 17:30, Roma-Sambenedettese (Sky Sport Serie A) Mercoledì 9 settembre Ore 18:00, Frosinone-Roma (Roma TV?) Sabato 12 settembre Ore 18:00, Cagliari-Roma (Roma TV?) In aggiornamento Leggi su sportface

Roma, le amichevoli estive precampionato: date e orari delle gare in programma

Roma-Sambenedettese: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni

Sambenedettese, amichevole in programma sabato 5 settembre presso il centro sportivo di Trigoria

