Amichevoli Crotone 2020: calendario, programma, orari e tv (Di venerdì 4 settembre 2020) Tutto pronto per il ritiro precampionato del Crotone. Da sabato 22 agosto la squadra si trasferirà a Trepidò nel comune di Cotronei per svolgere la preparazione estiva in vista dell’edizione 2020/21 della Serie A. Dopo l’ottima stagione in Serie B con il secondo posto a 68 punti in classifica, il Crotone va a caccia della salvezza. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale e le dirette delle Amichevoli precampionato più interessanti. Ma anche gli approfondimenti, le notizie di mercato e le parole dei protagonisti per seguire il ritiro in tempo reale. calendario Leggi su sportface

Calab_Magnifica : Crotone calcio: rinviate le amichevoli contro Monopoli e Vibonese - sportli26181512 : #Crotone, doppia seduta per Stroppa in vista della Serie A: Annullate, per problemi logistici, le amichevoli con Mo… -