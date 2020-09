24° Raduno Carnia 4×4 Memorial Titta Concina. 27 settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Fuoristrada Club Tolmezzo organizza l’edizione numero 24 del Raduno Carnia 4×4 Memorial Titta Concina, in via straordinaria il 27 settembre prossimo. Infatti normalmente la manifestazione si è sempre svolta ad inizio estate. Data l’eccezionalità dovuta al virus, il FCT si è impegnato in questa particolare avventura per la grande passione legata all’ambiente ed a i paesaggi carnici. La manifestazione mantiene il carattere di sempre, con particolare attenzione alle norme antipandemia, pertanto ancora una volta viene data grande importanza alla raccolta ecologica. Infatti, come tradizione vuole anche quest’anno gli equipaggi partecipanti, potranno raccogliere eventuali rifiuti che troveranno. lungo il percorso. Alla ... Leggi su udine20

