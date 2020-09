Via allo scorporo per Atlantia. Ma più i soldi ai Benetton (Di giovedì 3 settembre 2020) Primi passi fattivi verso l’uscita dei Benetton da Autostrade, ma il conto per la buona uscita sale. Dopo giorni di indiscrezioni su un accordo tra Atlantia e Cassa depositi e prestiti sull’operazione di sostituzione dei Benetton, ieri il consiglio di amministrazione di Atlantia ha deliberato di procedere alla costituzione della società destinata a ricevere il cosiddetto «compendio scisso», che includerà sino all’88% del capitale di Autostrade per l’Italia – l’intera quota ancora detenuta da Atlantia – e che sarà denominata … Continua L'articolo Via allo scorporo per Atlantia. Ma più i soldi ai Benetton proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Via allo Il Pd provinciale: «Chiudere stabilimento Aia di Vazzola e via allo screening dei lavoratori» TrevisoToday L’occhio delle fotocamere su chi abbandona rifiuti, scattate già sei multe

Da quando sono state installate hanno documentato 17 smaltimenti irregolari. L’assessore Ciani: «Tecnologie intelligenti e sanzioni salate contro gli incivili» UDINE. Nell’ultimo mese sono stati 17 gl ...

Il Giro d’Italia Giovani arriva sul lago: “via!” alla tappa Colico-Colico

COLICO – Un evento che è una festa dello sport sul lago: è partita, posticipata alle 13.30 (anziché alle 12.15), la sesta tappa del Giro d’Italia Under 23 che oggi si svolge interamente intorno al Lar ...

