Vettel si fa un regalo: compra la Williams FW14B di Nigel Mansell (Di giovedì 3 settembre 2020) Una nuova perla si aggiunge alla collezione di auto d'epoca di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco visto il periodaccio che sta vivendo, tra un feeling pessimo con la sua SF1000 e un futuro incerto in ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Nonostante stia vivendo una stagione disastrosa a causa di una macchina scarsamente competitiva, Sebastian Vettel non dimentica la sua passione per le monoposto di F1. A tal proposito il pilota tedesc ...Vettel si prepara a correre l’ultimo GP di Monza come pilota Ferrari, a porte chiuse. I Tifosi, invece, vorrebbero ringraziarlo e omaggiarlo. Anche quest’anno si avvicina l’appunatamento con il GP d’I ...