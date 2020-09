Venticinque immigrati positivi al tampone, i cittadini di Amantea in rivolta. Bloccata strada statale (Di giovedì 3 settembre 2020) Cosenza, 3 set – E’ salita la tensione ad Amantea, in provincia di Cosenza, dopo che ieri circa 3mila cittadini si sono riversati in strada per protestare contro la presenza, nel centro di accoglienza cittadino, di 25 immigrati risultati positivi al coronavirus. La notizia era contenuta ieri nel bollettino sanitario, riportato da AdnKronos: «I casi intercettati a Cosenza sono in totale ventinove; ventitré sono riconducibili al centro di accoglienza per migranti di Amantea, quattro sono provenienti dal centro di accoglienza di Rende ed uno è un contact tracing di un soggetto residente fuori regione. Il restante caso è un soggetto autoctono». In serata è arrivata la notizia di altre due positività al ... Leggi su ilprimatonazionale

Avezzano – Il candidato sindaco di Avezzano Bene Comune, Nicola Stornelli, e l’addetto stampa Emanuele Biancone chiedono il ritiro della candidatura a Sindaco di Tiziano Genovesi dopo il “like” sui so ...

Avezzano. “Quanto all’eventuale arrivo da Lampedusa, nella Marsica, dei venticinque migranti che dovrebbero essere ospitati presso una struttura nella frazione di Paterno, occorre opportunamente ricor ...

