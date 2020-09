Vanessa Incontrada perfetta ai Seat Music Awards: candidata perfetta per Sanremo 2021 (Di giovedì 3 settembre 2020) I Seat Music Awards sono stati anche una buona occasione per ricordare al pubblico il grande successo del Festival di Sanremo. Ma sono stati anche una occasione per ricordarci quanto Vanessa Incontrada meriti quel palco. Lo ha fatto notare anche Carlo Conti che ha “sponsorizzato” se così possiamo dire, la sua compagna di viaggio, la sola con la quale ama condurre, che potrebbe essere perfetta per l’edizione 2021 del Festival. Vanessa Incontrada apparsa ieri in diretta come sempre, capace di una spigliatezza, di un calore umano, di una solarità che poche professioniste hanno. Forse anche un po’ troppa voglia di sorridere e vivere, si è avvicinata molto spesso ... Leggi su ultimenotizieflash

alessiadaniele8 : RT @claudoe: Quanto è bella Vanessa Incontrada. Quanto è brava. Mi piace vederla in tv. Più spesso signori della Rai, su #SeatMusicAwards20 - dolcechiara3 : RT @Deltacetum: Leggo tweets di gente che ammira Vanessa Incontrada ai #SeatMusicAwards2020 perché 'bella anche con qualche chiletto in più… - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : 'Vanessa Incontrada a Sanremo 2021': cosa accade d... - alessiadaniele8 : RT @dadoStaark: “Magari a Sanremo” ORA VOGLIO VANESSA INCONTRADA A CONDURRE SANREMO BASTA #SeatMusicAwards2020 - CRISTIA76761380 : @SMAufficiale @RaiUno @SEATItalia @RaiRadio2 @RadioItalia Io lo ho guardato fino alle 22 poi mi è venuto sonno,trov… -