Twitter cambia: presto i trend topics saranno più facili da capire (Di giovedì 3 settembre 2020) I microblog aggiungerà tweet e descrizioni ai trend per aiutare le persone a comprendere il perché dei cinguettii di tendenza. Dalle prossime settimane ma, per ora, non in Italia Leggi su repubblica

LegaSalvini : ECCO COSA SUCCEDE NELLA LECCO DEL PD. IL 20 E 21 SETTEMBRE SI CAMBIA CON GIUSEPPE CIRESA! - Noiconsalvini : ECCO COSA SUCCEDE NELLA LECCO DEL PD. IL 20 E 21 SETTEMBRE SI CAMBIA CON GIUSEPPE CIRESA! - chiellini : È passato più di un anno dall’ultima volta in Nazionale. Il mondo è cambiato. Ciò che non cambia è la voglia, il se… - saraangel83 : Sono sul mio treno Dolce movimento Il cuore guida la mia mano Guida piano riflettendo Sul bisogno ricambiare che… - lenovoitalia : RT @soiel_it: Come cambia la #DataProtection e il #DataManagement in un contesto #multicloud? Scoprilo nel corso del #webinar il 22 #settem… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter cambia Twitter cambia per far sì che i trend topics siano più facili da capire La Repubblica Twitter ha dato un calcio alla democrazia del dialogo in rete

La funzione che permette di scegliere chi far rispondere ai propri tweet rischia di azzerare il confronto e il dibattito, che il social network prometteva di sostenere Da poche settimane gli utenti di ...

La funzione che permette di scegliere chi far rispondere ai propri tweet rischia di azzerare il confronto e il dibattito, che il social network prometteva di sostenere Da poche settimane gli utenti di ...