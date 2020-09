Turris, in settimana la presentazione ufficiale delle divise 2020/2021 (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTorre del Greco (Na) – Giù i veli alle divise ufficiali da gara che la S.S. Turris CALCIO indosserà nella stagione del ritorno in serie C. Venerdì 4 settembre, alle ore 20, presso il “Sun Set 5.8 Beach Club” di via Campanariello a Torre del Greco, saranno presentate le tre maglie da gioco 2020-2021 prodotte dal nuovo sponsor tecnico EYE SPORT, azienda sarda attiva nel mercato dello sportswear internazionale che, oltre la Turris, attualmente veste altri club del calcio professionistico nonché importanti realtà nel basket e nel volley. Rossa – con pantaloncino nero – la divisa “home”, ritornando così alla tradizione corallina. Tutte da scoprire, poi, la tenuta da trasferta “away” e la ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Turris settimana Turris, Primicile su mercato e girone: è fatta per un ex Crotone e Catanzaro Il Mattino Un big per l’attacco della Turris: biennale per l’ex Crotone Giannone

Il diggì Primicile lo aveva preannunciato: l’intesa con il calciatore era stata praticamente raggiunta e l’ufficialità sarebbe arrivata entro inizio settimana. Così è stato. Luca Giannone è un calciat ...

SALERNITANA: anteprima confermata, un calciatore lascia Salerno

Come anticipato dalla redazione di TuttoSalernitana la settimana scorsa, Emilio Volpicelli saluta Salerno e va via a titolo definitivo. Questa mattina, come si evidenzia dalla foto che vi mostriamo, a ...

Il diggì Primicile lo aveva preannunciato: l’intesa con il calciatore era stata praticamente raggiunta e l’ufficialità sarebbe arrivata entro inizio settimana. Così è stato. Luca Giannone è un calciat ...Come anticipato dalla redazione di TuttoSalernitana la settimana scorsa, Emilio Volpicelli saluta Salerno e va via a titolo definitivo. Questa mattina, come si evidenzia dalla foto che vi mostriamo, a ...