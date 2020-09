Trema la Sicilia. Scossa di terremoto nel messinese (Di giovedì 3 settembre 2020) Messina. Alle 17:07 una Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata nel messinese, con epicentro in mare. Alla stessa ora, in Grecia, Atene è stata Scossa da un sisma avvertito da tutta la popolazione della capitale. In Sicilia il terremoto non è stato avvertito per via della grande profondità dell’ipocentro, ad oltre 124 … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ricorre, oggi, il 38° anniversario dell’uccisione a Palermo del Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, di sua moglie Emmanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo. Il 3 settembre di 38 ...

Scossa di terremoto nel Siracusano, sisma di magnitudo 2.2 a Palazzolo

Una scossa di magnitudo 2.2 si è registrata questa notte, alle 4, nella zona di Palazzolo, Comune montano del Siracusano. La terra, secondo quanto indicato dall’Istituto di vulcanologia, ha tremato ad ...

Ricorre, oggi, il 38° anniversario dell'uccisione a Palermo del Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, di sua moglie Emmanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo. Il 3 settembre di 38 ...