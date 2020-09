Tragedia a Bari: bimba di 36 giorni trovata morta nella culla (Di giovedì 3 settembre 2020) Tragedia in una casa di Bari. Questa mattina una bimba di 36 giorni e’ stata trovata morta nella sua culla dai genitori. Sono stati loro a chiamare i soccorsi. Inutile l’intervento dei soccorritori che hanno soltanto potuto constatare il decesso della piccola. I poliziotti, coordinati dal pm di turno della procura di Bari Baldo Pisani, hanno sequestrato degli strumenti utilizzati per curare la bambina. Sono in corso accertamenti da parte del medico legale Biagio Solarino sul corpo della bimba, ma le prime evidenze non hanno rivelato segni di violenza. L’ipotesi e’ che possa trattarsi di una ‘morte in culla‘, ma sara’ l’autopsia a chiarire le cause ... Leggi su meteoweb.eu

Borderline_24 : #Bari, #Tragedia a Palese: bambina di 30 giorni trovata senza vita nella culla - f3fed48a550a46f : @rep_bari Una notizia troppo triste, doveva essere una felice giornata , invece è finita in tragedia. - BellomoAlexis : Pauroso in Puglia 4 milioni di abitanti e 250/300 positivi. È tragedia di teste di quiz.... - Telebari : Tragedia a Polignano, 25enne precipita dalla scogliera e muore - #Bari #Notizie - gianlucalomuto : Bari, lite finisce in tragedia al San Paolo: muore 51enne. Indaga la Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Bari Bari, tragedia a Palese: bambina di 30 giorni trovata senza vita nella culla

Una bambina di 30 giorni è morta questa mattina in casa a Palese, quartiere di Bari, per cause in corso di accertamento. A quanto si apprende, i genitori hanno trovato la piccola senza vita nel suo le ...

Bari, tragedia a Palese: trovato morto sommozzatore 50enne

Tragedia in queste ore a Palese. Un uomo di all’incirca 50 anni è stato trovato morto in mare. Dalle prime indiscrezioni, pare che fosse originario del quartiere ma residente a nel Piemonte. L’uomo er ...

Una bambina di 30 giorni è morta questa mattina in casa a Palese, quartiere di Bari, per cause in corso di accertamento. A quanto si apprende, i genitori hanno trovato la piccola senza vita nel suo le ...Tragedia in queste ore a Palese. Un uomo di all’incirca 50 anni è stato trovato morto in mare. Dalle prime indiscrezioni, pare che fosse originario del quartiere ma residente a nel Piemonte. L’uomo er ...