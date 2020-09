Tour de France 2020, brutta caduta per Dayer Quintana (VIDEO) (Di giovedì 3 settembre 2020) brutta caduta per Dayer Quintana a 60 km dal traguardo della sesta tappa del Tour de France 2020. Capitombolo molto doloroso per il colombiano fratello di Nairo del team Arkea, finito giù in un tratto relativamente semplice e calpestato dalla sua stessa bici mentre si trovava a terra, rotolando lateralmente vicino a uno spartitraffico. Per fortuna nessuna conseguenza per il corridore, ecco in basso il VIDEO. #TDF2020 6ª tappa Scivolata impressionante di Dayer #Quintana 👉 https://t.co/mcdGPDkCOj #RaiTour pic.twitter.com/QsCyNBTGBN — RaiSport (@RaiSport) September 3, 2020 Leggi su sportface

