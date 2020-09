Temptation Island, Sofia Calesso diventa modella | Svolta dopo Alessandro (Di giovedì 3 settembre 2020) Sofia Calesso e la sua importante Svolta. La bella concorrente di Temptation Island, ex di Alessandro Medici, approda al mondo della moda. Sensualità e fascino le armi della ragazza. Sofia Calesso e la tormentata storia con Alessandro Medici Sofia Calesso ha dimostrato dalle prime battute di Temptation Island di avere un carattere molto forte. Entrata … L'articolo Temptation Island, Sofia Calesso diventa modella Svolta dopo Alessandro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

gioalbarosa : L’ultimo brivido di una politica nevrotica ridotta a format tutti contro tutti - g_cecconi48 : L’ultimo brivido di una politica nevrotica ridotta a format tutti contro tutti - biecoilluminist : L’ultimo brivido di una politica nevrotica ridotta a format tutti contro tutti - Novella_2000 : Emma Marrone promuove Latina e cita Temptation Island (VIDEO) - SlowHIsmedicine : 7 settembre: uomini e donne 9 settembre: Temptation island 14 settembre: Grande fratello 17 settembre: xfactor… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Temptation Island 2020: cast concorrenti, nomi coppie ufficiali, anticipazioni e streaming puntate, ecco tutte le novità e le informazioni sulla nuova edizione del docu-reality di Canale 5, in onda a ...La fidanzata di Andrea Battistelli ha voluto fin dall’inizio partecipare a Temptation Island per dare una grandissima scossa al suo compagno che, non si sentiva pronto a creare una famiglia insieme a ...