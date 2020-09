Spazio: lanciato con successo il vettore VEGA per una missione da record (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo alcuni rinvii è decollato regolarmente, quando in Italia erano le 3.51 di questa mattina, il vettore europeo VEGA di realizzazione italiana per la missione VV16. Progettato e costruito dalla società AVIO di Colleferro in provincia di Roma, VEGA ha rilasciato nello Spazio, su quote orbitali diverse, ben 53 tra nano, micro e minisatelliti (da 1 a 400 kg) a beneficio di 21 clienti di 13 differenti Paesi. Questo lancio multiplo rappresenta un record per un vettore del Vecchio Continente. A bordo tra gli altri payload rilasciati in orbita anche un laboratorio di microgravità – DIDO3 – nato dalla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e quella Israeliana ISA, in cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri e ... Leggi su meteoweb.eu

