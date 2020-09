Servizi segreti, passa la fiducia ma il M5s ribolle. Pd, ansia per le Regionali (Di giovedì 3 settembre 2020) Il governo si ricompatta sulla fiducia al decreto Covid, ma l'emendamento è il segno delle fibrillazioni che agitano la maggioranza. I sondaggi non escludono la debacle qualora - oltre a Marche e ... Leggi su tg.la7

MolinariRik : Il governo Conte si e' visto costretto a buttare la palla in tribuna ponendo la questione di fiducia al decreto Cov… - borghi_claudio : La fiducia per controllare i servizi segreti. Atlantia (Benetton - PD) +15% in borsa. Tiscali (Soru - PD) +200% in… - borghi_claudio : Mentre conte mette la fiducia per continuare a fare quello che vuole con i Servizi Segreti i suoi lacchè volontari… - SebastianoRus10 : RT @giulianol: Ma qualcuno nel PD ha provato a spiegare perché un decreto emergenza debba contenere la proroga di quattro anni dei vertici… - SebastianoRus10 : RT @Yi_Benevolence: Se #Salvini avesse infilato in un DL per l'emergenza sanitaria una norma per mettere le mani a tempo indefinito su Serv… -