Scandalo in Rai: manager lascia la moglie per Santino Fiorillo (Di giovedì 3 settembre 2020) Un gossip davvero gustoso quello che sta infiammando il web e che non trova conferme ufficiali ma nemmeno smentite: secondo Dagospia si dice che Santino Fiorillo, il biondo ed etereo re del “gossip che fu” ,ha letteralmente stregato un manager Naturalmente l’identità dell’agente tv è tenuta segreta ma quella di Fiorillo è subito rimbalzata in tutta la rete: da anni Fiorillo lavora dietro le quinte del piccolo schermoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

MariaLu91149151 : Yeslife: Clamoroso scandalo in Rai, lascia la moglie per il famoso conduttore – FOTO. - infoitcultura : Clamoroso scandalo in Rai, lascia la moglie per il famoso conduttore – FOTO - infoitcultura : Trema la RAI: è scandalo. Un agente lascia la moglie per un bello della TV - Delorenzoanna1 : Scandalo Rai, lascia la moglie per Santino Fiorillo: chi è? - zazoomblog : Rai scandalo a luci rosse: lascia la moglie per un uomo. E’ un Volto noto della Tv - #scandalo #rosse: #lascia… -