Palatedeschi | iniziati i test d’ingresso per la facoltà di Medicina

Sono cominciati stamani presso la palestra polifunzionale della Provincia di Benevento, il "Palatedeschi" di via Rivellini del capoluogo, i test d'ingresso ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, promossi dall'Università del Sannio. L'afflusso dei 338 Candidati è cominciato alle ore 8.30. La struttura, che ha ospitato non solo manifestazioni sportive, ma anche spettacoli musicali, nonché altri eventi, è stata concessa, nelle settimane scorse, a titolo gratuito, con una delibera del Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, all'Ateneo sannita nello spirito della consolidata e storica cooperazione istituzionale tra i due Enti.

