Omicidio mafioso Dalla Chiesa: un grande soldato per un Paese che non vuole combattere (Di giovedì 3 settembre 2020) Dalla Chiesa, un “soldato” disposto a lottare contro quelle dinamiche nascoste; pronto a combattere la criminalità, abbattuto a Palermo da questa. La vita e la carriera Carlo Alberto Dalla Chiesa nacque a Saluzzo, il 27 settembre 1920. Ventunenne, partecipò alla guerra in Montenegro con il grado di Sottotenente. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale entrò … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio mafioso Mafia e sangue, 29 imputati I killer di Cosa nostra alla sbarra Live Sicilia Omicidio mafioso Dalla Chiesa: un grande soldato per un Paese che non vuole combattere

Il generale dalla Chiesa, Canale 5/ Un uomo solo contro la mafia

Il generale dalla Chiesa va in onda oggi, 2 settembre, in replica su Canale 5. Carlo Alberto muore assassinato insieme alla sua Emanuela. Nell’ultima parte della miniserie Il generale dalla Chiesa, il ...

Esso illustrava la nuova mappa del potere criminale nel capoluogo della regione e permise di iniziare a far luce sulle relazioni tra mafia e politica. Il 16 dicembre 1981 venne promosso alla carica di ...Il generale dalla Chiesa va in onda oggi, 2 settembre, in replica su Canale 5. Carlo Alberto muore assassinato insieme alla sua Emanuela. Nell’ultima parte della miniserie Il generale dalla Chiesa, il ...