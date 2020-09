Nintendo Direct tornerà? E' passato un anno intero dall'ultimo 'grande' evento Nintendo (Di giovedì 3 settembre 2020) Questa settimana segna un anno dall'ultima grande presentazione Nintendo Direct avvenuta il il 5 settembre 2019.È il periodo di "stacco" di gran lunga più lungo senza eventi Nintendo Direct dall'inizio dell'iniziativa nel 2011. Per chiarezza, definiamo i Nintendo Direct più "grandi" quegli eventi trasmessi in più regioni incentrati su più giochi proprietari.Il precedente più grande divario tra i Direct generali (183 giorni tra marzo e settembre 2016) era dovuto alla decisione di Nintendo di non tenere una presentazione all'E3 di quell'anno.Leggi ... Leggi su eurogamer

