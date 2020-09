Napoli, a Castel di Sangro arriva il cardinale Crescenzio Sepe: battuta in napoletano a Victor Osimhen (Di giovedì 3 settembre 2020) Il cardinale Crescenzio Sepe ha benedetto la stagione azzurra. Come ogni anno, l’Arcivescovo di Napoli è stato ospite del ritiro del Napoli che, per la prima volta, si è svolto a Castel di Sangro. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso e lo staff si sono quindi riuniti a semicerchio sul campo dello stadio “Teofilo Patini” per ascoltare le parole del cardinale. “Non potevo non essere vicino al Napoli per portarvi simbolicamente l’abbraccio di tanti fedeli e tifosi che mi hanno detto di sostenere la nostra squadra del cuore. Vi vogliamo bene e il popolo napoletano crede in voi. Faccio gli auguri a Gattuso e ti dico, mister, che il tuo lavoro sarà ... Leggi su calciomercato.napoli

tvdellosport : ?? CASTEL DI SANGRO ?? #Napoli: #DeLaurentiis sfida la #Juventus ??? @manuelparlato #Sportitalia - sscnapoli : In occasione della giornata di riposo da parte del Calcio Napoli nel ritiro di Castel di Sangro, la Regione Abruzzo… - sscnapoli : ? 49’ | Full Time ? ? Castel di Sangro-Napoli 0-10 ?? #ForzaNapoliSempre - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO - SSC Napoli: 'Ringraziamo il Comune di Castel di Sangro e tutto lo staff dello Sport Village Hotel per la caloros… - apetrazzuolo : FOTO - SSC Napoli: 'Ringraziamo il Comune di Castel di Sangro e tutto lo staff dello Sport Village Hotel per la cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Castel Napoli a Castel di Sangro: crioterapia nei bidoni della spazzatura Goal.com Pescara: vicini Riccardi, Omeonga e Zampano. Salutano Maniero, Zappa e Celli

Il mercato del Pescara sta entrando nel vivo. La società è al lavoro per costruire una squadra adatta al gioco di Oddo. In uscita Zappa andrà al Cagliari di Di Francesco per 3,5 milioni di euro, ma in ...

Colpo Romero per l’Atalanta, a Bergamo anche Karsdorp. Il Napoli ha scelto Sokratis, alla Roma torna Smalling. Vidal, arrivano conferme

La copertina del giorno non può che essere dedicata ad Aurelio De Laurentiis. Il vulcanico presidente del Napoli, accogliendo in visita il cardinale Sepe a Castel Di Sangro, ha definito il campionato ...

Il mercato del Pescara sta entrando nel vivo. La società è al lavoro per costruire una squadra adatta al gioco di Oddo. In uscita Zappa andrà al Cagliari di Di Francesco per 3,5 milioni di euro, ma in ...La copertina del giorno non può che essere dedicata ad Aurelio De Laurentiis. Il vulcanico presidente del Napoli, accogliendo in visita il cardinale Sepe a Castel Di Sangro, ha definito il campionato ...