Monchi: «Sarà difficile riprendere Reguilon, tanti top club lo vogliono»

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Rakitic. Queste le sue parole. MERCATO – «Diego Carlos non ha ricevuto offerte. Se non dovesse cambiare niente, sarà con noi per preparare la Supercoppa. Per Bono stiamo facendo progressi con il Girona, siamo ottimisti. Reguilon? Sarà sempre un'opzione per noi, perché ha giocato in modo splendido e ci ha aiutato molto. Ha avuto una grande stagione ed è cercato da club importanti».

