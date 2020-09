Mittal e sindacati tornano a parlarsi, ma la vertenza è ancora per aria (Di giovedì 3 settembre 2020) Un incontro informale che è servito a riannodare i fili di un dialogo che si era interrotto lo scorso 25 maggio. Che ha però lasciato una grande distanza tra l’ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli e i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm. Luogo del vertice, che in un primo momento doveva restare segreto, le stanze dello studio legale Cleary Gottlieb (che segue la multinazionale nella vicenda ex Ilva) in piazza di Spagna a Roma. Ma lo scenario non … Continua L'articolo Mittal e sindacati tornano a parlarsi, ma la vertenza è ancora per aria proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

