Milan, decisi i numeri di maglia di Tonali e Brahim Diaz (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Milan ha deciso i numeri di maglia dei nuovi acquisti Tonali e Brahim Diaz Le due ufficialità non sono ancora arrivate, ma Sandro Tonali e Brahim Diaz possono considerarsi dei nuovi calciatori del Milan. Due colpi di mercato dei rossoneri di prospettiva e di grande talento, così come li chiede la proprietà. I due calciatori avrebbero anche già scelto i numeri di maglia. Tonali indosserò la numero 8, quella appartenuta al suo idolo Gennaro Gattuso, mentre Brahim Diaz ha scelto la 21. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

xManuelVanacore : Comunque non vedo perchè il Milan dovrebbe fare questo favore a Cellino quindi su Tonali ci siamo davvero e belli d… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan decisi

Il Messaggero

La Juventus sfiderà il Napoli nella terza giornata del campionato italiano di Serie A. Sarà anche la sfida tra Pirlo e Gattuso, ex compagni. Andrea Pirlo, allenatore più giovane della Serie A insieme ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...